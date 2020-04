publié le 22/04/2020 à 13:45

Muriel Pénicaud la ministre du Travail l'a annoncé ce matin, le cap des 10 millions de salariés au chômage partiel a été franchi. Plus de six entreprises sur dix sont concernées et plus d'un salarié du secteur privé sur deux ne peut exercer.



"Ce matin, en France, il y a 10,2 millions de salariés dont le salaire est payé par l'État, par le ministère du Travail, car ils sont en chômage partiel", a déclaré la ministre ce matin sur BFM Business, jugeant ce chiffre "considérable". En effet, le chômage partiel permet aux salariés d'être indemnisés à hauteur de 70% du salaire brut et 84% du salaire net. Ce dispositif concerne désormais 820.000 entreprises.

"C'est considérable, on n'a jamais fait ça dans notre pays", a assuré Muriel Pénicaud ajoutant que ces chiffres continuaient d'augmenter "jour après jour". La pandémie de coronavirus a mis à l'arrêt de nombreux secteurs professionnels, notamment celui de l'hôtellerie-restauration en raison de la proximité avec la clientèle.

Les bars, cafés et restaurants sont fermés depuis le 15 mars. Dans ce secteur ce sont 9 salariés sur 10 qui sont au chômage partiel, un chiffre considérable. Le BTP lui aussi souffre lourdement de cette crise sanitaire : 93% des salariés de ce secteur sont à l'arrêt, précise la ministre.

"On voit l'ampleur de la tâche pour le retour au travail dans le déconfinement (...) Plus la crise dure, plus les lendemains seront difficiles", a ajouté Muriel Pénicaud. La ministre du Travail a annoncé vouloir "travailler avec toutes les professions, les syndicats, pour que le travail puisse reprendre progressivement, en respectant pleinement les conditions de sécurité".