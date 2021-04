Déconfinement : Emmanuel Macron veut en finir avec le "stop and go"

publié le 29/04/2021 à 12:09

Le 30 avril, le chef de l'État annoncera, ce qu'il espère être l'ultime plan de déconfinement, car cette fois, c'est sûr il n'y en aura pas d'autres ? C'est l'objectif en tout cas et délicat que décrivent ses conseillers : ne pas rouvrir pour refermer ensuite, en finir avec le "stop and go", c'est la devise de cette intervention.

Un plan hyper précis en quatre étapes : une levée très progressive des restrictions et la réouverture très progressive des lieux de vie. Ce déconfinement, le troisième du genre, est plus périlleux : l'épidémie est à un niveau très haut, la vaccination n'a pas encore produit l'effet de masse recherché et les variants font peser un risque sur la suite.

Il faut ajouter à ces contraintes déjà fortes, la lassitude et l'épuisement. Nous allons atteindre les 200 jours de restrictions continus. 200 jours qui plombent aussi l'économie. Emmanuel Macron doit donc trouver le bon équilibre et le bon rythme pour que ce soit vraiment la dernière.