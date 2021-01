publié le 29/01/2021 à 15:41

Si l'élection présidentielle de 2022 avait lieu demain, Emmanuel Macron l'emporterait à 52% contre 48% pour Marine Le Pen, selon un sondage Harris Interactive. Sondage censé être confidentiel mais Marine Le Pen s'en félicite ouvertement. Ce sondage "dit à tous ceux qui n'ont plus envie de la politique d'Emmanuel Macron, qu'il est temps de se rassembler autour de ma candidature", dit-elle.

"On les attend d'ailleurs et on les accueillera à bras ouverts. Il faut qu'ils viennent travailler avec nous et c'est à partir de maintenant qu'il faut le faire. Selon la présidente du Rassemblement national, ce sondage "dit que toute la théorie qui a été développée pendant des mois", sur le fait que Marine Le Pen ne pouvait pas gagner la présidentielle, "relevait de la méthode Coué. Et bien si, elle peut gagner", insiste-t-elle.

"L'hypothèse de ma victoire est une hypothèse crédible et même plausible", a-t-elle ajouté. Selon ce sondage Harris Interactive de ce week-end, la présidente du Rassemblement national arriverait même en tête au premier tour avec 26 ou 27% des intentions de vote, devant Emmanuel Macron avec 23-24%, et loin devant Xavier Bertrand à 16%.