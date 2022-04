Autre grande question du débat de l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés sur la question de la dette et du chômage. La candidate du Rassemblement nationale a notamment reproché à son adversaire de ne pas avoir fait baisser la courbe du chômage durant son quinquennat et d'utiliser la crise du covid-19 pour justifier cet échec.

Le candidat-président a répondu sèchement à son adversaire : "On a malgré les chiffres que vous pouvez donner, fait baisser le chômage. Il est passé de 9,6 à 7,4%. C'est pas Gérard Majax ce soir, on parle de vies derrière".

Gérard Majax évoqué par le candidat LaREM, est un prestidigitateur français né en 1943. Cet homme de spectacle a présenté durant de longues années des émissions de télévision spécialisées dans la magie comme Abracadabra, Y'a un truc ou encore Magie-surprise. Cela ne fait aucun doute que Marine Le Pen a dû apprécier la comparaison.