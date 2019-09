et Thomas Pierre

publié le 25/09/2019 à 22:19

Dans le premier opus, Fils de la nation, sorti en 2018, Jean-Marie Le Pen racontait chronologiquement son parcours jusqu’en 1972, année de la création du Front national. Cette fois, le co-fondateur du FN revient sur sa longue carrière à la tête du parti, jusqu’à sa retraite politique qu’il a prise cet été.

Depuis juillet en effet, Jean-Marie Le Pen n’est plus député européen et n’a donc plus aucun mandat électif. Même s’il a encore une actualité judiciaire, puisqu’il a été mis en examen le 13 septembre pour des soupçons d’emplois fictifs au Parlement européen. Jean-Marie Le Pen qui dans ces pages dresse le portrait de sa progéniture comme il aime à le dire.

D'abord il rembobine : 21 avril 2002, il est au second tour. Personne pour aller le défendre sur le plateau de France 3, sa fille Marine est envoyée en catastrophe faute de mieux. "Un baptême du feu, un coup de maître pour son coup d’essai" écrit-il. "J’avais la joie de voir mon sang réussir". Voilà pour les bons points, mais ils s’arrêtent là, pour laisser place à des critiques acerbes.

"Une excitée sous l'effet d'un euphorisant"

Pour Jean-Marie Le Pen sa fille, "n’a pas confiance en elle. Cela explique ses fautes. Son côté dictatorial", écrit-il. À le lire, Marine Le Pen serait influençable, trop sensible à son entourage. Mais au-delà des faiblesse de caractère, il tacle aussi ses choix stratégiques et n'a manifestement pas digéré le changement de nom du FN.

"Marine s’est dit, on va changer de bateau. Sale bateau", accuse-t-il. "c'est lui qui nous empêche d’arriver au port". Mais là où il la recadre le plus durement c’est sur le débat de l’entre deux-tour de la présidentielle 2017. Face à Macron resté calme dit-il, "Marine a eu l’air d’une excitée sous l'effet d'un euphorisant". Marine Le Pen, qui a assuré qu'elle était souffrante ce soir-là, appréciera.