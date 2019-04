Cyclistes et camions : bientôt un autocollant pour signaler les angles morts ?

publié le 10/04/2019 à 21:45

Les angles morts sont un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur contre les cyclistes. Depuis 2010, leur taux de mortalité sur les routes a augmenté de plus de 2% par an pour atteindre un nombre total de 167 morts en 2018. Cette année, rien qu'en février, 18 personnes ont été tuées alors qu'elles circulaient à vélo, un record.



Deux amendements ont donc été déposés à la Loi Mobilité. L'un pour restreindre le trafic des poids lourds en ville et l'autre pour instaurer un système d'auto-collants sur les camions. Cela permettrait notamment aux cyclistes d'identifier les zones où ils ne peuvent pas être vus, même si pour de nombreux chauffeurs, ils doivent être plus vigilants sur les routes.

Chauffeur routier depuis 22 ans, Osmina estime que les cyclistes sont la bête noire des routiers : "Les vélos passent à droite, à gauche sans rien respecter que ce soit dans la rue ou sur les trottoirs". Un constat largement partagé par Chris, livreur en région parisienne depuis deux ans, qui pointe le manque de civisme des cyclistes : "On doit faire attention pour eux. On est prêts à un mettre un autocollant sur nos camions mais après, c'est à eux de le regarder".

En plus des vélos, s'ajoute un nouveau danger pour les conducteurs de camions avec les trottinettes électriques qui sont de plus en plus nombreuses dans les villes.