et Laure-Hélène de Vriendt

publié le 26/11/2018 à 07:31

L'un des principaux objectifs du plan mobilité est de favoriser les transports plus propres. Ce dernier est présenté aujourd'hui en conseil des ministres. Plusieurs mesures ont d'ores et déjà été écartées, comme l'instauration de péages urbains ou la création d'une vignette sur les poids lourds qui polluent.



Le texte veut surtout encourager les automobilistes à renoncer à la voiture individuelle. Il autorise l'ouverture de voies réservées aux automobilistes qui pratiquent le covoiturage sur les grands axes routiers. Les entreprises volontaires pourront verser une prime aux salariés, jusqu'à 400 euros par an.

Le projet de loi crée aussi un cadre légal pour que les véhicules autonomes puissent rouler au milieu de la circulation et plus seulement sur des sites protégés. Les trottinettes électriques ne pourront plus slalomer entre les piétons car la future loi prévoit de leur interdire les trottoirs.

La pratique du vélo va également être encouragée avec un forfait mobilité durable de 33 euros maximum par mois. Le texte se fixe enfin comme objectif de rendre plus accessible le permis de conduire en diminuant son coût et son temps d'obtention. La concertation se poursuit sur le sujet et les mesures seront annoncées au début de l'année 2019.

À écouter également dans ce journal :

"Gilets jaunes" - Il y a eu beaucoup de casse sur les Champs-Élysées et quelques dégâts sont encore visibles mais la situation est revenue à la normale. Combien vont coûter ces réparations ? Beaucoup de dégâts doivent être pris en compte, ceux des biens appartenant à la ville, les dommages dans les enseignes privées et la baisse d'affluence ce week-end.



Société - 101 personnes ont été interpellées sur les Champs-Élysées. Le gouvernement a très vite dénoncé des casseurs venus de l'ultra-droite mais, selon une enquête de RTL, il s'agissait en réalité de manifestants aux profils plus variés, sans antécédent judiciaire et venus, pour beaucoup, de l'extrême-gauche.



Politique - Le taux d'abstention était de 82,4% aux législatives partielles dans l'Essonne pour la succession de Manuel Valls. Le scrutin n'a pas passionné les foules mais c'est son dauphin désigné Francis Chouat qui l'a emporté.