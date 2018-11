publié le 05/11/2018 à 20:50

La youtubeuse et triathlète Marine Leleu avait dû marcher 50 kilomètres, pendant plus de 10 heures dans les rues de la capitale, pour réaliser le dessin d'un requin géant, grâce au "GPS drawing", une technique qui utilise les coordonnées GPS, sur l'application Strava. Vendredi Samuel Berthe, un Nantais de 25 ans a décidé de reprendre l'idée, à vélo cette fois-ci.



"Je suis tombé jeudi soir sur le requin de Marine Leleu à Paris. J'ai trouvé ça fun et j'ai voulu détourner les rues Nantaises pour faire quelque chose de similaire. L'animal emblématique de la ville est l'éléphant, donc je ne me voyais pas reproduire autre chose", nous raconte Samuel.

"Vendredi matin, je me suis élancé avec la carte que j'avais préparée, ainsi que ma montre GPS, et 1h30 plus tard, c'était fait !" témoigne le Nantais qui a parcouru près de 30 km à vélo. "J'ai rencontré quelques soucis sur la route avec des ruelles qui n'existent plus. La Loire et l'Erdre qui traversent Nantes ne rendent pas les choses faciles", explique encore ce jeune ingénieur en informatique.

Coureur et cycliste depuis 10 ans, le Nantais s'est fixé un nouvel objectif pour 2019 : le Paris-Brest-Paris à vélo.