publié le 01/10/2020 à 07:56

Le ministre de la Santé Olivier Véran fera le point sur l'épidémie de Covid-19 en fin d'après-midi. La situation sanitaire se dégrade, avec près de 13.000 nouveaux cas en 24 heures et 1.200 personnes en réanimation en tout. Dans plusieurs villes de France, on craint le placement en alerte maximale, qui causerait la fermeture des bars et des restaurants.

Pourtant, selon les informations de RTL, ce n'est pas l'option choisie par le gouvernement, du moins pas pour l'instant. Aucune autre ville ne s'apprête à passer en zone "écarlate" comme c'est le cas actuellement à Marseille. Autrement dit, pas de fermeture totale des bars et restaurants à Paris, Lyon, Grenoble ou encore Toulouse, malgré des indicateurs qui ne s'améliorent pas.

Le Premier ministre s'entretiendra ce jeudi matin, soit à Matignon soit par téléphone, avec les maires de toutes ces grandes villes. L'exécutif veut en effet évaluer l'effet des dernières mesures restrictives mises en place ces derniers jours, notamment la fermeture des bars à 22 heures.

Toujours selon les informations de RTL, Olivier Véran adressera un message clair ce soir lors de sa conférence de presse. Si la situation ne s'améliore pas, de nouvelles mesures seront prises.

Par rapport à la semaine dernière, le gouvernement ne veut pas risquer une nouvelle fronde des élus et des professionnels directement touchés. Cette fois, on consulte d'abord, et on décide ensuite, en lien avec les maires concernés.