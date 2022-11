Coupures d'électricité cet hiver : comment Matignon se prépare

Comment préparer les esprits à des coupures d'électricité cet hiver ? C'était toute la question ce lundi 28 novembre au matin, à Matignon où Elisabeth Borne a réuni les principaux ministres concernés.

Ce n'est pas de la politique fiction. RTE et Enedis, les gestionnaires du réseau électrique, estiment les risques sérieux dès janvier. Sur cette question, visiblement il n'est pas inutile de se concerter et de se préparer un peu. Depuis des décennies, tout le monde parle des plans de délestage. Mais, d'après ce que nous a raconté un proche d'Elisabeth Borne, quand la première ministre est arrivée à Matignon et a ouvert les placards... il n'y avait pas de plan.



C'est pour cela qu'elle a réuni quasiment la moitié du gouvernement, pour être sûr qu'en janvier prochain, tout soit prêt. C'est un sujet très délicat. Par exemple aujourd'hui, les relais téléphoniques pour les portables n'ont pas d'alimentation de secours, pas de batterie. Si vous coupez le courant au mauvais endroit, il n'y a plus de téléphone et impossible d'appeler des secours.

Au-delà de la pratique, il y a aussi un choc psychologique que redoutent désormais tous les étages du pouvoir : des Français qui s'éclairent à la bougie. Cela va donner "l'impression que le pays dégringole", redoute un conseiller haut placé. Un fort sentiment de déclassement.

En janvier, s'il fait froid, cela risque donc d'être chaud pour le gouvernement. D'autant qu'au même moment, arrivera la fin des aides carburants pour tout le monde et plus 15% pour l'électricité pour tout le monde, sans oublier la retraite à 65 ans.

