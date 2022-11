Électricité : faut-il craindre des coupures au mois de janvier ?

Le gestionnaire du réseau électrique RTE se montre rassurant pour la fin de l'année, mais les semaines suivantes s'annoncent particulièrement tendues. La faute à des opérations de maintenance dans les centrales nucléaires.

Cela est dû à des risques de tensions sur les réseaux électriques qui sont dûs en partie au redémarrage des réacteurs nucléaires. Sur les 56 réacteurs du parc français, 25 sont encore à l'arrêt et selon les prévisions d'EDF, 45 réacteurs devraient fonctionner d'ici fin décembre.

Il n'y aura pas de "black out" cet hiver, pas de panne généralisée d'électricité, les coupures seront très ciblées et temporaires.



Tout dépendra en réalité des conditions climatiques. En cas de vague de froid, le risque de coupure sera plus important et à ce moment là l'entreprise alertera les consommateurs via le dispositifs ecowatts. En revanche, si les températures restent dans les normales de saison, le gestionnaire l'affirme : "Vous n'entendrez pas parler de nous".

