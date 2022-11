La majorité est en difficulté face aux probables coupures de courant de janvier

Y aura-t-il de l'électricité à Noël ? La question fait un peu dans la provocation, c'est vrai, parce que la crainte du black out n'est pas à l'ordre du jour. En revanche, selon RTE, il y a bien un risque élevé de tension sur le réseau français en janvier prochain. Des délestages tournants sont d'ores et déjà envisagés, avec ce que ça pourrait avoir comme conséquences politiques pour l'exécutif.

Imaginons que, début 2023, viennent la réforme des retraites à l'Assemblée avec allongement de la durée de travail, les règles de l'assurance-chômage durcies, une inflation toujours plus importante et des prix de l'électricité qui vont augmenter de 15 % au mois de janvier. Et là-dessus, vous ajouteriez de possibles, probables, coupures de courant, même des petites coupures, même des coupures localisées. C'est vraiment le scénario noir pour la majorité.

D'ailleurs, les oppositions commencent à s'en donner à cœur joie depuis les alertes de RTE, notamment en imaginant cet hiver à la bougie, en dénonçant ce président incapable de garantir l'électricité aux Français. Et c'est vrai que pour l'instant, le gouvernement est un peu à court de solutions, à la fois pour éviter la saturation du réseau et à la fois pour éviter la saturation des Français. Cette nouvelle annonce sans doute des conséquences en termes de popularité pour l'exécutif.

