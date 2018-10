et Marie-Pierre Haddad

publié le 15/10/2018 à 09:50

Bras de fer entre les députés La République En Marche et François Ruffin, député de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Petit retour en arrière pour ceux qui n'ont pas tout suivi : jeudi dernier, l'Assemblée nationale a retoqué en séance, une proposition de loi venue de la droite pour "l'inclusion des élèves en situation de handicap".



Le texte prévoyait notamment la création d'un statut unique d'accompagnant à l'inclusion scolaire, mieux rémunéré pour les auxiliaires de vie scolaire (AVS). Il a donc été rejeté et c'est alors qu'un homme a pris la parole dans l'hémicycle pour s'en émouvoir. Non pas un député LR mais à l'autre bout du spectre politique, le député insoumis François Ruffin.

Il faillait voir à ce moment, la mine affligée de Sophie Cluzel qui est en charge du handicap au gouvernement. François Ruffin est un adepte de la pratique du "name and shame". Pratique qui fait débat mais qui paraît efficace, la vidéo de l'intervention de Ruffin a en effet été très partagée sur les réseaux sociaux. Aurélien Taquet, député La République En Marche, a lui aussi répondu à la France insoumise sur les réseaux sociaux.

Deux pages d'éléments de langage envoyés aux députés

Dès vendredi, Gilles Le Gendre, le patron des députés de la majorité, a adressé deux pages d'éléments de langage, comportant une première partie de ripostes politiques et une deuxième de ripostes sur le fond et le "bien-fondé de la proposition de loi".



Mais preuve que l'épisode est symptomatique des faiblesses du dispositif politique de la majorité, il a dû leur réécrire en leur retransmettant ces éléments. "Certains d'entre vous nous ont saisis en déplorant notre absence de réactions", dit Gilles Le Gendre. "Cet épisode traduit une évidence, nous ne sommes pas encore organisés pour conduire ce genre de riposte. Nous allons y remédier sans tarder".