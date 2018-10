publié le 10/10/2018 à 07:58

La nouvelle équipe gouvernementale devrait compter un nouveau secrétariat d’État en charge du service national universel (SNU).



Ce service national universel, très commenté ces derniers mois, devrait comporter en fin de compte une partie obligatoire vers 16 ans et une partie volontaire dans les domaines de la culture, de la défense ou autre. Un rapport approfondi doit encore être rendu début novembre par un groupe de travail. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de mettre en place le SNU à horizon 2020.

Pour mémoire, le service militaire universel obligatoire, d'une durée d'un mois, était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle.

Un duo à la tête de l'Intérieur ?

Annoncé lors de la campagne électorale, le service national universel se dévoile enfin. Initialement, Emmanuel Macron était favorable à une "partie obligatoire de 3 à 6 mois". Finalement, le gouvernement "s'oriente" vers un mois minimum de service universel obligatoire pour les jeunes, autour de 16 ans.



Et si deux hommes s'emparaient du ministère de l'Intérieur ? "Ce n’est pas encore fait", mettait en garde un proche d’Emmanuel Macron mardi soir. Pourtant, la proposition est bel et bien sur la table. Le marcheur historique Christophe Castaner, actuellement ministre aux Relations avec le parlement, et Frédéric Péchenard, l’ex-directeur général de la police nationale et ami de toujours de Nicolas Sarkozy, pourraient cohabiter place Beauvau.



Frédéric Péchenard aurait même été reçu à l’Élysée par Emmanuel Macron, dans les 48 dernières heures, selon nos informations. L’idée de son arrivée place Beauvau - au ministère des secrets - était pourtant jusque là balayée en off du fait de sa proximité avec Nicolas Sarkozy. "Intox" avait d’ailleurs répondu lui-même il y a une quinzaine de jours le président de la République à l’un de ses amis qui l’interrogeait sur la rumeur.



Ce à quoi il faut ajouter que l’ex-flic s’est vu reprocher récemment d’avoir trop fait parler de lui… Mais "beaucoup de macronistes" pensent que sa nomination, dans cette configuration particulière, ne serait pas un problème, m’a confié un conseiller du pouvoir, un brin désabusé. Beaucoup, pas tous. "Il faut surtout que cette idée ne perdure pas", a-t-il ajouté.

Un déjeuner Sarkozy-Macron

C’est un déjeuner qui devait se faire depuis le mois d’août. Emmanuel Macron et son prédécesseur Nicolas Sarkozy ont déjeuné ensemble le lundi 1er octobre, comme l'a révélé L'Express. Cela "faisait déjà une semaine que Nicolas Sarkozy mettait beaucoup de pression" pour "faire entrer Gérald Darmanin et Frédéric Péchenard" au ministère de l’Intérieur, respectivement en tant que ministre et secrétaire d’État, a expliqué un proche de l'ex-chef d'État mardi.



Au passage on notera que Jean Castex, dont le nom a été avancé ce weekend pour la première fois par Le Journal du Dimanche, un ancien collaborateur de Xavier Bertrand et de Nicolas Sarkozy, et dont l’entrée au gouvernement serait défendue par Édouard Philippe, n’est pas poussé en revanche par l’ancien chef de l’État, qui ne le "calcule" même pas, selon un de ses amis.