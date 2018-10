Handicap : le député Adrien Taquet REM répond aux critiques de François Ruffin

publié le 12/10/2018 à 19:26

C'est une séquence qui a beaucoup circulé. Sur les images, tournées au Palais-Bourbon, le député La France insoumise (LFI) François Ruffin s'emporte violemment contre ses homologues qui ont voté contre une proposition de loi Les Républicains en faveur de l'inclusion des élèves en situation de handicap, qui prévoyait de mieux rémunérer les auxiliaires de vie scolaire et de décloisonner l'accompagnement entre scolaire et périscolaire.



"J'espère que le pays ne vous pardonnera pas, les noms des votants seront publics", s'est exclamé François Ruffin, qualifiant ce vote "d'infamie". Adrien Taquet, député La République En Marche (REM) des Hauts-de-Seine était l'invité de RTL Soir ce vendredi 12 octobre. Ce dernier fait partie des parlementaires ayant retoqué la proposition de loi. "C'est toujours facile de proposer n'importe quoi dans un projet de loi. Changer la vie des gens, c'est être dans l'action (...) pas la gesticulation", poursuit le parlementaire, qui explique que le sujet a déjà été traité dans d'autres textes.

"On voit arriver une proposition de loi qui propose des choses qui existent déjà, c'est assez étonnant, et quand on lit le projet de loi, très rapidement, on se rend compte que c'est un coup politique et que ça ne s'attaque pas aux vrais sujets", explique Adrien Taquet pour justifier son vote contre ce texte.