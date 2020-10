Coronavirus : Emmanuel Macron encourage un télétravail "négocié"

publié le 14/10/2020 à 20:53

Lors de son intervention, mercredi 14 octobre, le président Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures sanitaires pour endiguer l’épidémie de coronavirus, notamment via un couvre-feu dans plusieurs grandes villes dès samedi minuit. Il a par ailleurs encouragé un télétravail "négocié" sans l’imposer aux entreprises, estimant que cette pratique est un "outil" et qu’il peut favoriser l’isolement des salariés.

"On va plutôt inciter les gens à faire, pour les emplois où c'est pertinent, deux à trois jours de télétravail par semaine", a déclaré le chef de l'État. "Si c'est une règle nationale, (...) parfois, on réisole les gens. Généraliser le télétravail, c’est isoler les gens", a-t-il martelé.

Emmanuel Macron a rappelé que travailler en présentiel est indispensable pour bon nombre d’entreprises. "On a besoin que les entreprises fonctionnent, elles ont besoin d'avoir de la présence au travail, on a besoin d'avoir des services publics ouverts et des professeurs dans les classes", a-t-il conclu.