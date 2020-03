publié le 03/03/2020 à 18:51

Les pharmacies sont aussi en rupture de gel hydroalcoolique pour le nettoyage des mains. Les laboratoires JUVA situés à Forbach en Moselle, doivent sortir 2 millions et demi de flacons d'ici fin mars. C'est 6 fois plus que leur production annuelle.

Dans le hangar dédié à la production, deux chaînes sur cinq tournent à plein régime pour sortir un maximum de flacons. Impossible de faire plus : tous les équipements ne sont pas prévus pour faire le gel hydroalcoolique. "On a déjà fait 1 million de produits en un mois, explique l'attachée de direction. Ce sont des clients en supermarchés, hypermarchés, etc."

Pour faire face à la demande, la production des autres produits, comme les compléments alimentaires ou les gels intimes, est très ralentie, voire arrêtée. Le gel hydroalcoolique est devenu la priorité passant de 2 à 80 % de l'activité.

Les effectifs sont quant à eux passés de 80 à 100 personnes. "On a fait appel à des intérimaires, il y a des postes de jour, des postes de nuit, explique le directeur marketing. Il y a des postes le samedi. Les équipes du siège se sont aussi organisées pour répondre aux clients avec une cellule de crise."