et AFP

publié le 24/02/2021 à 13:57

Nouvel avertissement. La situation dans la lutte contre la Covid-19 "se dégrade" et "est très préoccupante dans une dizaine de départements", a déclaré mercredi 24 février le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres. Cette dégradation "impose des mesures rapides et fortes", a précisé le porte-parole, en indiquant que le Premier ministre Jean Castex tiendrait une conférence de presse jeudi.

"Certains territoires imposent même des décisions, des mesures rapides et fortes face aux risques imminents devant nous", a insisté Gabriel Attal. "Nous l'avions montré la semaine dernière en Moselle, nous l'avons montré ce week-end dans les Alpes-Maritimes : dès que la situation l'impose, nous n'hésitons pas à prendre des mesures et des décisions rapides et fortes, mais pour des décisions efficaces."

Le porte-parole du gouvernement a notamment rappelé que le ministre de la Santé Olivier Véran doit se rendre mercredi après-midi à Dunkerque, où le taux d'incidence a dépassé les 900 cas pour 100.000 habitants (la moyenne nationale s'établit à 105, le seuil d'alerte étant à 50). Dans le Nord, des décisions de restrictions de déplacement, à l'image d'un confinement les samedis et dimanche, tel qu'appliqué dans les Alpes-Maritimes, sont notamment attendues dans les prochaines heures.

"Nous pourrons le faire dans d'autres territoires si cela s'avérait nécessaire", a indiqué Gabriel Attal. "Notre ligne de conduite n'a pas changé : d'abord des ripostes ciblées, des mesures de freinage précises et les étendre si cela est nécessaire", a-t-il ajouté.