et Sarah Belien

publié le 21/02/2021 à 13:07

La situation épidémique dans certaines régions de France devient critique, notamment à cause des variants. Gabriel Attal, invité du Grand Jury ce dimanche 21 février, confirme une tendance qui "n'est pas bonne". Au lendemain de la visite d'Olivier Véran à Nice où le taux d'incidence explose, le porte-parole du gouvernement ne donne aucune once d'amélioration dans les prochains jours.

Interrogé sur un possible durcissement des mesures dans les prochains jours, le porte-parole répond dans un premier temps que "le gouvernement prendra toujours les mesures nécessaires pour protéger l'hôpital et les Français" et que "rien ne peut être exclu par principe".

Tout est donc toujours possible dans les jours à venir selon Gabriel Attal qui affirme ensuite qu'aujourd'hui, "la tendance n'est pas malheureusement à desserrer les restrictions et la contrainte". "Je suis le premier à le regretter", assure le porte-parole du gouvernement.