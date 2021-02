Coronavirus : nouvelles mesures à Dunkerque face au variant anglais

publié le 13/02/2021 à 17:16

"L'évolution épidémique de la Covid-19 sur le territoire du Dunkerquois s'est dégradée brutalement ces derniers jours". Dans un communiqué, la préfecture du Nord a annoncé samedi 13 février un renforcement des mesures contre le Covid-19 dans le Dunkerquois pour tenter de contenir l'accélération de la circulation du variant anglais.

Pour autant, il n'y aura pas de fermeture des collèges et lycées voulue par les maires de la communauté urbaine de Dunkerque (Nord). Inquiets, ces derniers avaient demandé vendredi aux autorités de fermer les établissements du second degré une semaine avant les vacances scolaires et de donner la possibilité de déroger à l'obligation scolaire pour les enfants scolarisés en primaire.

La préfecture a choisi de décaler l'arrivée et la sortie des classes dans les écoles maternelles et élémentaires afin d'éviter les attroupements et de faire fonctionner les collèges et lycées "en mode mixte (présentiel/distanciel) pour réduire le nombre d'élèves présents".

Extension du port du masque

L'obligation du port du masque dans l'espace public sera également étendue à l'ensemble des communes de la Communauté urbaine de Dunkerque et de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre à partir du 14 février. La préfecture du Nord recommande également "dans la mesure du possible, de limiter les déplacements vers et à l'extérieur (de ces deux communautés de communes) et de restreindre autant que possible ses contacts rapprochés à la sphère familiale".

Elle annonce "le renforcement de la vaccination sur le territoire du Dunkerquois par la mobilisation de doses de vaccin supplémentaires" et des opérations de dépistage dans les établissements scolaires et entreprises.