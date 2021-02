publié le 21/02/2021 à 16:29

Dans une enquête en trois volets, L’Express assure que l’éditorialiste Éric Zemmour songerait de plus en plus à l’Élysée, à l'approche de l'élection présidentielle de 2022. Qu'inspire cette éventuelle candidature à Gabriel Attal ? "On est en démocratie (...) Si des personnes ont envie de se présenter à l'élection présidentielle, elles peuvent le faire", explique le porte-parole du gouvernement qui situe Éric Zemmour à "l'extrême droite" de l'échiquier politique.

Et de poursuivre : "Je ne me réjouirai jamais qu'il y ait un grand nombre de candidats qui défendent ces idées et ces thèses".

Le porte-parole du gouvernement espère "un second tour sans l'extrême droite" à la présidentielle de 2022, à rebours des projections des sondages qui laissent augurer un second tour Macron - Le Pen. "Comme beaucoup, je rêve d'un second tour sans l'extrême droite", et "je constate à l'inverse que nos oppositions cherchent à tout prix à nous affaiblir pour s'assurer, elles, un face-à-face avec Le Pen", a-t-il indiqué dans les colonnes du Journal du Dimanche.