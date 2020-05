publié le 07/05/2020 à 08:30

Les réunions à l'Élysée avec tous les pontes de la majorité ont repris. C’est la réunion la plus politique qui soit, puisqu’autour d’Emmanuel Macron mercredi soir, il y avait le Premier ministre Édouard Philippe, le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, le président du Modem François Bayrou, Stanislas Guérini et les patrons des groupes LaREM et Modem au Parlement. Ils ont évoqué ensemble les annonces de ce jeudi soir pour le déconfinement et une très probable intervention à la radio et à la télé d’Emmanuel Macron dimanche soir ou lundi…

Ils ont aussi parlé de la suite, pour voir si tout le monde est aligné, expliquent plusieurs de ceux qui étaient conviés, et notamment le Premier ministre précisent-ils. Les sujets sont nombreux et lourds. Outre la relance de l’économie, il faut préparer la gestion de la crise sociale, remplir l’agenda parlementaire et gérer le calendrier électoral. C’est sur ce dernier point que des idées détonantes circulent en ce moment dans la majorité.



Concernant le second tour des élections municipales, on saura dans 15 jours si elles se déroulent en juin ou si un nouveau rendez-vous est fixé pour l’automne, ou même plus tard. Par effet domino, ce report pourrait chambouler le reste du calendrier électoral et certains se demandent s’il ne faudrait pas repousser dans la foulée les élections régionales.

Normalement nous devons voter dans 10 mois, en mars prochain, mais les régionales pourraient être repoussées à la fin de l’année 2021. Ou même carrément, c’est la seconde hypothèse, en 2022, après la présidentielle.

Une idée sérieuse ?

Alors, pourquoi de telles idées animent la majorité ? Pour le plan de relance. Le gouvernement voudrait y associer tous les étages : les acteurs économiques, l’État et les collectivités locales. Car le plan de reconstruction de l’économie passera notamment par des commandes publiques et pour ça, il faut que les régions n’y aillent pas à reculons. C’est le raisonnement d’un responsable de la majorité. Il est difficile de suivre le gouvernement dans son plan de relance tout en menant une campagne électorale.



L'idée de repousser donc les élections régionales à la fin de l’année prochaine ou après les élections présidentielles n’a pas encore été largement partagée et elle risque de provoquer quelques remous. Si elles sont reportées à la fin de l’année prochaine, cela veut dire que les régionales auront lieu quelques mois seulement avant la présidentielle. Donc cela représenterait un risque incroyable de déconfiture pour la majorité du président de la République avant son rendez-vous à lui.

Mais cela présente un avantage, ça neutralise complètement des prétendants à l’Élysée, Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse. Si les régionales sont repoussées en 2022, là, tout risque politique est définitivement écartée. En plus, la majorité peut faire le pari de profiter de la vague de la présidentielle comme aux législatives. Certains, parmi les plus hauts responsables de la majorité, se projettent déjà très loin. Mais puisque tous les repères du quinquennat sont chamboulés, tous les scénarios, même les plus fous, sont autorisés…