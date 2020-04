Municipales à Levallois : les Balkany lâchent leur candidate

publié le 12/04/2020 à 17:06

Les époux Balkany, démis de leur mandat à Levallois dans les Hauts-de-Seine à la suite de leur condamnation pour fraude fiscale, ont retiré leur soutien à la liste d'Agnès Pottier-Dumas, ex-directrice de cabinet du maire, a annoncé la principale intéressée dans un communiqué.

"J'ai été informée de la volonté de Patrick et Isabelle Balkany de voir émerger une autre liste qui aurait leur soutien en vue des prochaines élections municipales", a expliqué Agnès Pottier-Dumas sur son compte Twitter. Elle était arrivée en tête du premier tour des municipales le 15 mars, avec plus de 34% des suffrages.

Soutenue alors par les époux Balkany, elle a travaillé dix ans aux côtés de Patrick, comme attachée parlementaire et directrice de cabinet. Numéro 2 de sa liste, David-Xavier Weiss, proche d'Isabelle, a été l'un de ses plus fidèles adjoints.

"Ça n'a rien de personnel, Agnès est une femme très bien mais nous constatons que sa campagne n'a pas pris auprès des Levalloisiens", assure Isabelle Balkany. "Nous pensons qu'une candidature de Klaudia Lafont (actuelle adjointe au maire, ndlr) peut fonctionner car c'est une femme de terrain, très appréciée", poursuit-elle. Et d'ajouter qu'elle et son époux, bannis de la vie politique, ne font "que des constats, rien de plus".

Agnès Pottier-Dumas n'a pas souhaité s'exprimer davantage, estimant que "la préoccupation du moment est ailleurs". À ce jour, aucune date n'a été fixée pour le second tour des municipales. Début avril, le Premier ministre Édouard Philippe a évoqué l'hypothèse d'un nouveau report à "octobre" ou "après" pour cause d'épidémie du coronavirus.

Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés début mars en appel à trois ans de prison ferme et dix ans d'inéligibilité pour fraude fiscale. Ils ont été démis de leur mandat deux jours plus tard.