publié le 05/01/2021 à 19:16

Triste période pour le monde de la culture. Tous les grands rassemblements culturels sont interdits, et les cinémas, théâtres et salles de spectacle sont fermés depuis le 30 octobre. Les lieux culturels espéraient rouvrir le 15 décembre dernier, mais Jean Castex a reporté l'échéance au 7 janvier. Finalement, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a indiqué sur RTL que ce ne serait pas le cas.

"C'est très difficile d'avoir de la visibilité, nous n'avons pas de visibilité", a-t-elle déclaré sur RTL. "Ce que je veux, c’est qu’on puisse rouvrir pour de bon", a-t-elle poursuivi.

À la fin d'une interview marquée par la "souffrance" du monde de la culture, Roselyne Bachelot a souhaité terminer par une note positive. Lorsque Thomas Sotto lui demande s'il sera possible de se rendre dans un festival cet été, elle répond : "On fera tout pour qu’on puisse y aller". Puis elle se reprend : "On va aller dans les festivals cet été, on a du temps".



Avant cela, il faudra néanmoins "bâtir un modèle résilient" pour le secteur. La ministre compte également sur l'avancée de la campagne de vaccination pour stabiliser l'épidémie, avant de permettre à la culture de reprendre.