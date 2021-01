Vaccin contre le coronavirus : "Dès que ce sera mon tour je me précipiterai", assure Bachelot

et Valentin Deleforterie

publié le 05/01/2021 à 18:59

Invitée de RTL Soir, mardi 5 janvier, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot n'a pas laissé de doute possible sur sa propre vaccination. "Dès que ce sera mon tour, je me précipiterai", a-t-elle assuré.

Concernant le déroulement de la campagne de vaccination, Roselyne Bachelot a pointé la difficulté naturelle d'une opération de cette envergure. "Je sais que c'est extrêmement difficile de mener une campagne de vaccination. C'est une opération de logistique avant d'être une opération médicale. C'est aussi une question d'adhésion de l'opinion publique [...] Je crois qu'on constatera le résultat de la campagne de vaccination à la fin du mois de janvier", a-t-elle estimé.

Lors de l'épidémie de grippe A (H1N1), Roselyne Bachelot était ministre de la Santé et avait alors piloté la campagne de vaccination. "Bien sûr, on en a parlé ensemble avec Olivier Véran. Il y a une leçon à tirer. Chaque crise pandémique a sa spécificité et il est très difficile de tirer des leçons du passé", a-t-elle expliqué.

La ministre s'est par ailleurs dite défavorable à la mise en place d'un passeport vaccinal. "Éthiquement je n’adhère absolument pas à cette disposition [...] La vaccination chez nous n'est pas une vaccination obligatoire", a-t-elle rappelé, soulignant qu'un tel outil "priverait de culture des gens".