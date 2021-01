publié le 22/01/2021 à 18:46

Face à la progression de l'épidémie de coronavirus en France, la question du moment est celle d'un éventuel reconfinement. Le sujet est sur la table mais pour l'instant rien n'est tranché au sein de l'exécutif. Même le président du Conseil scientifique semble ce soir s'interroger.

Jean-Francois Delfraissy, qui s'exprimait en marge d'un forum sur la bioéthique, explique : "Rien n'est fini avec cette pandémie, je ne sais pas si on est au début ou à la moitié. L'enjeu, ajoute-t-il, est l'équilibre entre l'arrivée des variants et l'arrivée des vaccins, une course contre la montre. Tout le monde en a assez. On s'interroge jusqu'à quel point doit on privilégier la santé à tout prix".

On s'interroge aussi au plus haut sommet de l'État. Ce soir, l'hypothèse d'un reconfinement préventif semble s'éloigner. D'après nos informations, l'idée a été étudiée, mais elle n'a pas été retenue. Un reconfinement tout de suite ne permettrait pas un retour plus rapide à une vie normale, ses effets seraient balayés en quelques semaines, car le variant anglais va prendre le dessus. "Nous n'y échapperont pas", confessent le Premier ministre et le ministre de la Santé. Il faut essayer de tenir, de repousser l'inéluctable.

Il y aura bien un troisième confinement mais il faudra le décréter au dernier moment. On n'attendra pas les 50.000 cas pour le faire, glisse-t-on à Matignon. La France est actuellement autour des 20.000 cas par jour.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Les voyageurs arrivant des pays européens devront justifier d'un test PCR négatif à partir de dimanche, comme c'était déjà le cas pour les voyageurs en provenance des pays hors de l'Union européenne.



Bac 2021 - Les élèves de terminales redoutent un bac au rabais après l'annulation des épreuves de spécialités du mois de mars en raison de la pandémie. Ils s'inquiètent pour leur avenir et leur accès à l'enseignement supérieur.

Italie - Une petite fille de 10 ans est morte après avoir participé à un défi extrême sur Tik Tok. Avec la ceinture d'un peignoir autour du coup, elle voulait prouver sa résistance à l'asphyxie. Une enquête à été ouverte contre X pour incitation au suicide.