publié le 11/02/2021 à 18:50

Face à l'épidémie de coronavirus, de faux tests PCR se revendent sur l'ensemble de la planète pour pouvoir accéder à certains pays et notamment la France. Invité de RTL Soir, le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a fait savoir que "les chiffres qu'on a, c'est à peu près 2% de faux tests sur les contrôles que nous faisons, notamment à Roissy". Un chiffre "plutôt faible" selon le ministre.

"Parmi ceux qui ont de faux tests, on s'aperçoit qu'il y a parmi eux très peu de cas positifs, une fois qu'ils sont testés", a indiqué Jean-Baptiste Djebbari qui se félicite que "peu de personnes passent entre les mailles sanitaires du filet". "C'est un enjeu pour les douanes et l'enjeu de digitalisation [...] vise aussi à avoir des formulaires standardisés avec une labellisation mondiale pour éviter tous ces faux (tests) qui peuvent prospérer".



Le ministre délégué chargé des Transports a également souligné que des sanctions avaient été adressées à certaines compagnies : "J'ai été amené à sanctionner des compagnies aériennes, notamment éthiopiennes, d'une suspension de vols pendant trois jours parce qu'elles ne respectaient pas les formulaires de tests PCR à l'embarquement". "Nous continuerons, avec la police aux frontières, à contrôler et surveiller les compagnies qui commettent ce type de délit tout à fait condamnable".