et Marie-Pierre Haddad

publié le 18/01/2021 à 19:42

La compagnie transmanche Eurostar, mise à mal par la pandémie de coronavirus, prévient qu'elle pourrait se retrouver en cessation de paiement à la fin du printemps si les gouvernements britannique et français ne viennent pas à sa rescousse. "La catastrophe est possible", a déclaré à l'AFP lundi le directeur général d'Eurostar, Jacques Damas.

Sur RTL ce lundi 18 janvier, Bruno Le Maire a rappelé que "le gouvernement est venu à la rescousse de la SNCF et d'Air France. Toutes ces compagnies de transports savent qu'elles peuvent compter sur le soutien de l'État". Et d'ajouter : "Nous soutiendrons les compagnies de transports ferroviaires et aériennes, comme nous le faisons depuis le début" de la crise.

La compagnie Eurostar, filiale à 55% de la SNCF, a perdu 82% de son chiffre d'affaires l'an dernier, par rapport aux 1,1 milliard d'euros de 2019.