Le coronavirus monte en puissance. On compte 38 morts sur les dernières 24 heures. En Chine, c'est la plus forte progression depuis le début de l'épidémie : 7.700 patients sont contaminés.



La Russie va fermer ses frontières avec la Chine sur 4.250 kms. Et l'inquiétude monte à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle où arrivent des passagers qui viennent directement de Chine ou via des correspondances. Les agents de la police de l'air et des frontières (PAF) ne sont pas rassurés.



Depuis le début de la semaine, il leur est strictement interdit de porter des masques de protection. Ce week-end, des vidéos de policiers effectuant leurs contrôles masqués ont été très mal accueillies en haut lieu. Des images jugées trop anxiogènes, d'où cette interdiction qui inquiète Jean-Yann Williams délégué du syndicat Unité SGP des aéroports de Paris. "Il y a un manque d'instructions très clair. Les seuls qui ne sont pas équipés sont les personnels de police. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas."

l'ARS, l'agence régionale de la Santé, ne préconise pas aux agents de la PAF de porter un masque. Le ministère ne fait qu'appliquer ces recommandations. Pour autant, certains policiers, à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, mettent en avant le flux auquel ils sont confrontés. Une quinzaine de vols par jour en provenance de Chine, soit plus de 3.700 passagers au quotidien.



