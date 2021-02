Coronavirus : de faux résultats de tests PCR vendus sur Snapchat

publié le 05/02/2021 à 16:57

"Pour 15 euros, tu peux éviter le pic à brochettes dans le zen" (le test PCR dans le nez, ndlr), c’est l’une des annonces les plus en vogue sur Snapchat en ce moment. Des faussaires revendent de faux certificats de dépistage sur ce réseau social où les messages sont éphémères. Automatiquement effacées au bout de quelques secondes, les annonces illégales sont ainsi moins traçables. C’est la raison pour laquelle les faussaires y font leur publicité.

Pour des tarifs allant de 10 à 50 euros selon les comptes, on vous demande vos noms, prénoms, adresse, et date de naissance. Et en quelques minutes, vous recevez les résultats d'un test PCR falsifié à votre nom. Il ne reste plus qu’à l’imprimer pour le présenter par exemple à l’aéroport, explique en détaille Brut.

C’est ce qu’a fait Sarah, une influenceuse, ravie d’afficher sur la toile son départ au Mexique avec un faux test PCR. La jeune femme aux 144.000 abonnés a immédiatement provoqué la colère des internautes.

Sarah, qui se fait appeler « rasaxxtaytay » sur le réseau social a ainsi abusé de sa notoriété et a vanté à ses 144.000 abonnés les mérites des falsifications de tests PCR. "Merci à @radarflash19, ton test il est passé crème wallah, tu m'as sauvé la vie", avait-elle écrit sur son compte Snapchat. Depuis, elle poste des photos d'elle sur les plages de Cancun ou en train de faire la fête.

#Entérate Turista francesa 'ventila' en sus redes, que logró viajar a #Cancún adquiriendo una prueba negativa falsa de #Covid19. La joven con el usuario Rasaxx Taytay, mencionó que la prueba le costó 50 euros y agradeció y promocionó esta práctica. pic.twitter.com/DhmKtYHnXz — En Cambio Quintana Roo (@EnCambioQRoo) February 1, 2021

3 ans de prison et 45.000 euros d’amende

Toutes ces pratiques sont illégales. Concevoir ou utiliser de faux documents est passible de 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende, d'après LégiFrance. Europol a d’ailleurs lancé une alerte aux voyageurs au sujet de ce trafic.