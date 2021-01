et AFP

publié le 14/01/2021 à 18:38

La France va contrôler plus intensément ses frontières. Lors de sa conférence de presse désormais rituelle du jeudi 14 janvier 2021, Jean Castex a annoncé qu'un dépistage allait concerner les personnes souhaitant entrer sur le territoire national. Tous les voyageurs souhaitant venir en France en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne (UE) devront désormais "présenter un test négatif au Covid-19 avant de partir", a annoncé le Premier ministre.

Ces personnes devront également "s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant sept jours une fois arrivées en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l'issue" de cette période, a ajouté le Premier ministre au cours d'une conférence de presse.

Cette politique concernera la Métropole mais aussi les territoires Outre-mer. Des mesures de restrictions d'urgence vont être mises en place en Guyane ainsi qu'à Mayotte et à la Réunion, pour les protéger des variants à risque du Covid-19 qui circulent dans ces régions, a indiqué jeudi Jean Castex. En Guyane, "le contrôle des frontières sera renforcé et des tests négatifs seront exigés" pour rejoindre les Antilles et la métropole. De la même manière des "tests négatifs seront exigés pour les vols en provenance de Mayotte ou de la Réunion".