publié le 25/02/2020 à 08:11

Le ministre des Solidarités et de la Santé veut rassurer. Invité de la matinale de RTL ce mardi 25 février, Olivier Véran assure qu'"il n'y a plus, aujourd'hui, de malade en circulation en France". "il n'y a plus de malade hospitalisé. Le dernier patient est sorti guéri hier de l'hôpital de Lyon", a-t-il souligné, confirmant le bilan communiqué lundi soir lors de la conférence de presse quotidienne du ministère.

Le successeur d'Agnès Buzyn admet cependant qu'il y a eu lundi "un grand nombre d'alertes", à "Lyon, à Calais, dans les Alpes-Maritimes ou en Haute-Savoie" mais confirme qu'à l'heure actuelle, "aucun patient ayant bénéficié du dispositif d'alerte n'a été testé positif pour le coronavirus", même s'il n'a "pas encore tous les résultats des tests".

"Nous avons beaucoup d'alertes, a-t-il poursuivi. C'est tout à fait normal car l'épidémie est à nos portes. Nous nous préparons, nous préparons l'ensemble des dispositifs de veille sanitaire et d'intervention, en ville comme à l'hôpital, dans l'hypothèse où l'épidémie viendrait", a-t-il souligné, précisant que la France est "au stade avant l'épidémie".

Le locataire de l'avenue de Ségur a estimé par ailleurs que fermer les frontière avec l'Italie, pays européen le plus touché par le coronavirus, "n'aurait pas de sens" car nous sommes "dans l'espace Schengen, avec des frontières ouvertes". Le ministre a rappelé que les mesures de précaution ne concernent pas toutes les personnes de retour d'Italie mais seulement les zones à risques, à savoir la Lombardie et la Vénétie.