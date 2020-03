Coronavirus : "Ne lâchez rien", écrit Didier Guillaume aux agriculteurs

publié le 19/03/2020 à 18:19

"Mesdames, messieurs, chers amis, 'nous sommes en guerre'." Ainsi débute la lettre du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume adressée aux travailleurs du monde agricole, alors que la France est confinée ce mercredi 18 mars. "Nous comptons sur vous, explique-t-il. Ne lâchez rien, continuez vos activités essentielles, indispensables."

Dans ce texte, Didier Guillaume souligne le rôle des agriculteurs et ouvriers agricoles français alors que certains consommateurs, notamment en ville, agissent comme s'ils craignaient une pénurie : "L'alimentation est une des principales préoccupations de nos concitoyens. Vous, agriculteurs, êtes le maillon essentiel, le premier maillon de la chaîne alimentaire."

"Ce message d'encouragement et de reconnaissance" adressé au nom du gouvernement rappelle que les agriculteurs français assurent à notre pays une certaine autonomie alimentaire, "aujourd'hui et demain. Cela est essentiel et nous vous le devons."

Lettre envoyée aux #agriculteurs et salariés agricoles, premier maillon de la chaîne alimentaire dont le travail quotidien est primordial pour alimenter nos assiettes, aujourd’hui et demain.« Cela est essentiel et nous vous le devons » pic.twitter.com/HfONGNdFmo — Didier GUILLAUME (@dguillaume26) March 18, 2020

A écouter sur le même sujet :

