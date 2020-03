publié le 19/03/2020 à 07:33

C'est un cap symbolique. La Chine a annoncé, ce jeudi 19 mars, un chiffre de zéro nouvelle contamination d'origine locale par le coronavirus. Pourtant, le pays-épicentre de l'épidémie redoute désormais les cas importés et a lancé une campagne tous azimuts d'aide internationale.

En effet, le Covid-19 fait toujours rage à l'étranger, notamment en Europe occidentale, où des pays comme l'Italie, la France ou l'Espagne ont décrété des mesures de confinement pour endiguer la propagation de la maladie. Signe d'une inversion de tendance : davantage de personnes sont désormais mortes en dehors de Chine, que dans le pays asiatique où le nouveau coronavirus est apparu en décembre à Wuhan.

Ainsi ce jeudi 19 mars, pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le ministère chinois de la Santé a annoncé zéro nouvelle contamination d'origine locale. Par ailleurs, seuls huit nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le bilan national à 3.245.

Le nouveau danger des cas importés

Pourtant la Chine fait désormais face à un nouveau danger : les cas importés, dont 34 cas supplémentaires ont été rapportés jeudi. Ce nombre de personnes contaminées venant de l'étranger est même un record journalier. Il s'agit le plus souvent de Chinois rentrant de pays particulièrement touchés par le Covid-19.

Au total, leur nombre s'élève désormais à 189 dans le pays, qui reste le plus touché au monde par le coronavirus, avec 80.928 personnes contaminées, dont 87% sont guéris. "Nous ne devrions jamais permettre que la tendance positive, obtenue au prix de grands efforts, soit inversée", a mis en garde mercredi le président Xi Jinping, lors d'une réunion du Parti communiste chinois (PCC).

Une quarantaine imposée à toute personne arrivant dans le pays

Pour éviter que les personnes venant de l'étranger ne relancent une épidémie endiguée sur son sol, la Chine impose désormais une quarantaine à toute personne arrivant dans le pays. À Pékin, elles sont placées pour la plupart dans des hôtels. Celles vivant seules, les plus de 70 ans, les mineurs et les femmes enceintes peuvent toutefois rester chez elles.



La Chine, qui avait tardé à réagir lors de l'apparition du virus à la fin de l'an dernier, souhaite également agir en amont, en aidant les pays les plus touchés à éviter une envolée des contaminations. Elle a ainsi fait parvenir mercredi à la France un million de masques, selon le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le premier avion, qui s'est posé à Paris, a également apporté des combinaisons de protection et des gants médicaux.