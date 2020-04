publié le 14/04/2020 à 18:32

"Sachons nous réinventer, moi le premier", Emmanuel Macron a fait publiquement son mea culpa hier soir. Les Français ont entendu des mots inédits dans sa bouche comme "planification" qui est, rappelons-le, un symbole de gauche. Lorsqu'il a conquis le pouvoir, son livre au programme s'intitulait Révolution : cette fois, le chef d'État devra faire sa propre révolution.

Les mots, entendus hier, sont en rupture avec le président très réformateur que l'on a connu jusqu'ici. Dans son discours du 13 avril, il a parlé de rebâtir l'indépendance agricole, sanitaire ou industrielle en France, et il a même parlé de "planification". Dans ce contexte, la réforme des retraites ne semble plus une priorité. Emmanuel Macron cherche à lancer une grande consultation dans les semaines à venir. Un projet très large réunissant forces politiques, organisations syndicales, patronales, associations et ONG.

Si je n'embarque pas les Français dans ce projet, il ne vaut rien Emmanuel Macron, d'après une source proche, le 13 avril 2020 Partager la citation





Le chef de l'État estime qu'il est encore trop tôt pour envisager un gouvernement d'union nationale ou des nationalisations d'entreprises, pour autant, tout cela ressemble bien à un grand coup de barre à gauche. La priorité du président, pour l'instant, est de ressouder le pays autour d'un projet et de montrer accessoirement que lui, a changé.

Le président veut profiter de la crise pour casser cette image d'homme qui a réponse à tout. "Si je n'embarque pas les Français dans ce projet, il ne vaut rien", confie-t-il en privé, car Emmanuel Macron en est parfaitement conscient : il ne pourra pas réussir l'après-crise sans le soutien des Français.