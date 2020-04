publié le 14/04/2020 à 01:02

C'est l'une des conséquences dramatiques du confinement en vigueur depuis le 17 mars. Une personne en fin de vie, qu'elle soit hospitalisée, ou en Ehpad ou maison de retraite, ne peut recevoir aucune visite. Et ses proches ne peuvent venir lui adresser un dernier au revoir, ni partager ses derniers instants.

Une situation très difficile à vivre, et à laquelle Emmanuel Macron a dit vouloir mettre fin lors de son allocution télévisée de ce lundi 13 avril. "Je souhaite que les hôpitaux et les maisons de retraite puissent organiser pour les plus proches la visite pour leurs proches en fin de vie pour pouvoir leur dire adieu", a-t-il ainsi déclaré.

Lors de son intervention, le président de la République a également prolongé le confinement jusqu'au lundi 11 mai, date à partir de laquelle "nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées", a indiqué Emmanuel Macron.



"L'épidémie commence à marquer le pas" et "l'espoir renaît", a souligné le président, tout en reconnaissant des "failles" et que la France n'était "à l'évidence pas assez préparée" à la pandémie. "Rien n'est acquis", a souligné le chef de l'État, qui a commencé son allocution juste après les applaudissements de 20 heures saluant les soignants qui luttent depuis des semaines dans les hôpitaux dont certains sont "saturés", a ajouté Emmanuel Macron