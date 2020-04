et AFP

publié le 13/04/2020 à 23:27

Jean-Luc Mélenchon a réagi avec scepticisme au le discours du président Emmanuel Macron, qui a annoncé, lundi 13 avril, le prolongement du confinement jusqu'au 11 mai. Il a dénoncé "une politique hasardeuse" et le manque d'éléments concrets, notamment sur la deuxième vague de l'épidémie tant redoutée, appelant les Français à rester "prudents".

"Macron annonce un déconfinement quasi général au travail et à l’école pour le 11 mai. Pourquoi cette date ? Pourquoi toujours aucune planification des moyens de protection ? Que faire face à la 2ème vague de l’épidémie ? Une politique hasardeuse. Restons prudents", a écrit sur Twitter le chef de la France Insoumise. Sur TF1, il a par ailleurs déploré le manque de planification "des conditions du déconfinement". "C'est extrêmement dangereux ! Ma première réaction c'est de dire aux gens : surtout restez confinés", a-t-il lancé.

L'eurodéputée LFI Manon Aubry a également critiqué, sur Twitter, des mesures incomplètes et incertaines. "Le gouvernement a tellement bien géré la crise jusqu'à présent qu'il garde la même stratégie : adapter les consignes sanitaires à la pénurie. Résultat : pas de dépistage massif et 5 mois pour tester uniquement les malades. On continuera donc de naviguer à l'aveugle", a-t-elle écrit.

Ce lundi, le chef d'État a notamment annoncé un prolongement du confinement jusqu'au 11 mai prochain, la réouverture des écoles et des crèches dans un premier temps et des aides spécifiques pour les secteurs économiques les plus touchés par la crise.

Macron annonce un déconfinement quasi général au travail et à l’école pour le 11 mai. Pourquoi cette date ? Pourquoi toujours aucune planification des moyens de protection ? Que faire face à la 2ème vague de l’épidémie ? Une politique hasardeuse. Restons prudents. #Macron20h02 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 13, 2020