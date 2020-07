Coronavirus : Macron ne prendrait pas de chloroquine s'il était malade

publié le 14/07/2020 à 14:12

On sait que l'hydroxychloroquine est le traitement (préventif ou curatif) de plusieurs chefs d'État contre la Covid-19, comme Donald Trump et Jair Bolsonaro. Ce traitement, défendu par le Professeur Didier Raoult, n'a pas encore fait preuve de son efficacité. "Non", Emmanuel Macron ne se soignerait pas avec cette molécule s'il avait la Covid-19.

"De ce que j'ai compris de la science, c'est qu'il n'y a pas de traitement stabilisé, a expliqué le président de la République. Nous sommes le pays des Lumières et je crois à la rationalité. Le professeur Raoult est un grand scientifique mais ce n'est pas au président de la République ou à un politique de trancher un débat scientifique."

En cas de seconde vague du coronavirus, "nous serons prêts", a déclaré Emmanuel Macron. "Maintenant, nous savons ce que l'on consomme en masques, respirateurs, curares et médicaments, a-t-il détaillé. Et nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés."