Coronavirus : Roselyne Bachelot "vit dans la hantise d'une seconde vague"

Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, en visite de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, le 10 juillet 2020, en compagnie de l'ex-ministre de la Culture Jack Lang et de la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian

publié le 10/07/2020 à 21:16

L'histoire ne dit pas si, lors de sa visite de la cathédrale de Strasbourg, Roselyne Bachelot a fait une petite prière pour éviter une reprise de l'épidémie de coronavirus. Quoiqu'il en soit, un peu plus tard dans l'après-midi ce vendredi 10 juillet, la ministre de la Culture de passage en Alsace a confié : "Je vis dans la hantise d'une seconde vague, d'un deuxième pic de l'épidémie" de Covid-19.

Alors que Roselyne Bachelot a promis que "1,6 milliard d'euros supplémentaires vont être alloués à la Culture", elle a indiqué que limiter la casse était "ce à quoi [elle] s'emploie" : "C'est le dossier qui me mobilise vraiment du matin au soir. Je veux tout donner pour ce secteur."

"Un secteur comme le spectacle vivant, c'est -72% de chiffre d'affaires, c'est épouvantable, a rappelé la ministre de la Culture. On ne s'en est pas encore rendu compte parce qu'on est sous l'anesthésie de ce qui a été mobilisé à juste titre par le gouvernement. Mais ça ne peut pas durer."

On va relever ce défi sanitaire et économique "tous ensemble", a expliqué Roselyne Bachelot, grâce aux gestes barrière, le respect des contraintes sanitaires, mais aussi "en imaginant d'autres modes de fonctionnement et en continuant à aider bien-sûr."