Invité sur RTL ce jeudi 1er avril, le chef de file de La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon est revenu sur le sujet houleux de la vaccination. "Si on a ce retard en France, c'est pour des raisons politiques", a martelé le candidat à la présidentielle 2022.



"Le vaccin russe fonctionne", assure le député des Bouches-du-Rhône. "57 pays utilisent ce vaccin et nous, Français, nous attendons le label de la Commission européenne (...) c'est une erreur totale", plaide Jean-Luc Mélenchon. "Vous pensez qu'il y a 57 gouvernements d'irresponsables et de fous ? Non, c'est du business, rien d'autre", dénonce-t-il.

Selon le président du groupe LFI à l'Assemblée, la réticence de la France envers le vaccin russe Spoutnik V est "une décision politique qui est destinée à favoriser le business des grands groupes de pharmaceutiques qui gagnent des milliards dans cette histoire et qui n’ont pas envie de voir arriver un concurrent qui vient de Russie, point final", insiste Jean-Luc Mélenchon, qui rappelle que "le vaccin russe n'est pas plus communiste que 'poutiniaque' que tout ce que vous voulez, la seule question qu'on lui pose c'est :est-ce qu'il est efficace ou pas ?"