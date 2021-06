Coronavirus : "Les tests PCR restent gratuits en France", assure Clément Beaune sur RTL

Le passe sanitaire européen va entrer en vigueur à partir du 1er juillet. Il permet de voyager en Europe, soit en étant vacciné, soit en réalisant un test PCR.

"Le test PCR est aujourd'hui gratuit en France, le test antigénique aussi. Je le souligne c'est une spécialité française (...) nous c'est gratuit depuis le début et ça reste gratuit", affirme Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes.

"Pour l'instant, je crois qu'on a aussi intérêt à dépister le plus possible pour détecter la circulation du virus et notamment du variant (Delta, ndlr). Peut-être que cela évoluera dans les prochaines semaines, notamment après l'été, parce qu'en effet c'est d'abord coûteux et il faut inciter à la vaccination. Mais, pour l'instant je veux être clair : les tests sont un avantage sanitaire pour la France et les Français et ils restent gratuits ", ajoute le secrétaire d'État. Il précise : "Quand on dit gratuit, cela veut dire qu'il est pris en charge par la solidarité collective et cela a quand même un coût".

À terme, le vaccin seul pourrait-il constituer le passe sanitaire ? "Pour l'instant non, on a été très clair sur le fait que ce n'est pas un passe vaccinal (...) c'est très clair, c'est la règle européenne qu'on a définie qui est la même pour tout le monde : c'est test ou vaccin (...) on ne veut pas empêcher les gens pour des raisons professionnelles ou touristiques de se déplacer en Europe", conclut Clément Beaune.