publié le 14/11/2020 à 19:52

Douche froide pour les restaurateurs et les patrons de bars. Dans un entretien au journal Le Monde, le premier ministre a annoncé samedi 14 novembre que les bars et restaurants "qui font partie des endroits de contamination" ne pourront pas réouvrir leurs portes dès le 1er décembre, contrairement aux magasins de jouets par exemple.

À Marseille, les professionnels de la restauration et les patrons de bars ont manifesté samedi après-midi pour exprimer leur détresse, leur colère et leur incompréhension. Au son du Requiem de Mozart, les intervenants ont pris le micro pour évoquer "un enterrement de première classe pour tous les restaurateurs."

Nombre d'entre eux se trouvent dans une situation catastrophique. Notamment Pierre-Jean qui tient un restaurant dans la zone industrielle de Fos-sur-Mer. Le restaurateur de 33 ans a dû mettre ses employés au chômage partiel et repousser le recrutement d'une nouvelle personne. "À partir de décembre, je vais devoir aller travailler de nuit à l'usine, au moins pour avoir un salaire et peut-être un peu payer le loyer du restaurant", a-t-il déclaré.

Des mesures sanitaires plus strictes dans les restaurants

De son côté, Bernard Marty exprime son incompréhension face à des interdictions qui visent uniquement les restaurateurs. Le patron de l'Umih des Bouches-du-Rhône regrette qu'il soit possible de se rendre dans des restaurants d'entreprise et dans des cantines, mais pas dans d'autres établissements et demande des explications de la part du Premier ministre. Il réclame alors la réouverture des restaurants avec "des mesures sanitaires plus strictes s'il le faut. Dîtes-les nous et nous les appliquerons."

Depuis le début du nouveau confinement, une vingtaine de bars et de restaurants des Bouches-du-Rhône ont déposé le bilan selon l'Union pour les entreprises du département.