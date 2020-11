Confinement : ce qui change pour les théâtres, cinémas et autres lieux culturels

publié le 25/11/2020 à 12:49

La vie culturelle pourra ainsi reprendre à partir du 15 décembre prochain si la situation sanitaire le permet. Les cinémas, les musées, les salles de spectacle et les théâtres pourront de nouveau ouvrir leurs salles, en respectant un protocole sanitaire strict.



Néanmoins, le confinement sera remplacé par un couvre-feu de 21h à 7h du matin, mais pas de panique, vous pourrez profiter d'un film ou d'un spectacle. C'est ce qu'on appelle "l'horodatage", c'est un système qui permet de remplacer l'attestation par votre billet pour rentrer chez vous après 21h. Par exemple, vous allez à la séance de 19h50, vous sortez vers 22h, vous ne risquez rien, pas de problème.

Une mesure que les salles de spectacle n'avaient pas obtenue lors du premier couvre-feu en octobre dernier. Alors qu'au cinéma on le sait, les séances du soir sont cruciales pour le modèle économique, c'est plus de la moitié du public. Les théâtres pourront prévoir deux représentations par soir. Il reste donc trois semaines pour organiser cette reprise de la vie culturelle. Le protocole sanitaire sera-t-il plus strict ? On verra. En tout cas, les cinémas peuvent faire redémarrer leurs machines à pop-corn.