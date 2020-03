publié le 13/03/2020 à 07:55

Les établissements scolaires fermés à partir de lundi, les élections municipales maintenues, les seniors invités à rester à la maison... Emmanuel Macron a annoncé une batterie de mesures pour faire face à la propagation du Covid-19. "La réponse est logique", estime François Braun, président de Samu-Urgences de France.

12 millions d'élèves seront concernés par la fermeture des établissements. "Ce qu'on a pu constater, c’est que les enfants propagent le virus. Surtout, ils sont peu symptomatiques voire pas symptomatiques du tout. Ce sont des bombes que l'on ne voit pas et ils sont capables de contaminer beaucoup de personnes sans être malades eux-mêmes", a indiqué le chef des Urgences de Metz.

Concernant les élections municipales, qui se tiendront bel et bien les 15 et 22 mars, il répond : "On ne prend pas beaucoup de risque puisque les mesures barrières sont efficaces. La distance pour contaminer, c’est moins d'un mètre, un contact étroit pendant une quinzaine de minutes. Si on s'assure que les gens sont suffisamment éloignés les uns des autres alors on est efficace", précise-t-il.

Alors que certains s'interrogent sur la pertinence des mesures annoncées par le président, pour lutter contre le virus, ce dernier est serein : "La réponse est logique. L'idée est d'en atténuer les effets et gagner du temps pour que l’hôpital soit parfaitement prêt. Et d'étendre sur la distance et la durée ce pic épidémique pour qu'il soit moins important", conclut-il.