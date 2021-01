publié le 14/01/2021 à 18:55

Parmi les nouvelles stratégies de lutte contre l'épidémie de coronavirus, le gouvernement table sur le dépistage massif dans les établissements scolaires. Le ministre de la Santé Olivier Véran a promis de tester un million d'enfants et d'enseignants par mois, et même un peu plus les mois suivants, selon le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer.

ll s'agit de tests antigéniques dans le nez, comme lors de l'expérimentation menée avant les vacances de Noël dans les lycées. Il n'est pas question pour le moment de tests salivaires. Désormais, cela concerne aussi les écoles et les collèges, en premier lieu dans les endroits où des cas apparaissent mais pas seulement.

"C'est une nouvelle phase, quantitative et qualitative, il faudra parfois faire des campagnes de tests de manière aléatoire, pour aller chercher des cas asymptomatiques et avoir une idée du pourcentage d'élèves qui ont le virus dans un territoire donné", a déclaré Jean-Michel Blanquer.

Les tests s'effectueront sur la base du volontariat pour les adultes et sur autorisation des parents pour les enfants dès 6 ans, si la situation dans l'établissement l'exige.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Ce jeudi 14 janvier, le site Santé.fr, qui permet de prendre rendez-vous pour se faire vacciner, a été tellement pris d'assaut qu'il n'a pas fonctionné de la journée. Le service devrait rouvrir vendredi à 8h. Au ministère de la Santé, on nie l'hypothèse du bug et on explique avoir volontairement repoussé la mise en service pour actualiser la liste des centres de vaccination.

Automobile - Renault a présenté sa nouvelle stratégie, qui est de passer de 4 à 3,1 millions de voitures d'ici 2025 : moins de véhicules mais plus de qualité. 24 véhicules haut de gamme vont être lancés dont une dizaine d'électriques. Autre promesse : pas de suppression de poste en plus des 4.600 déjà prévues en France.

Insolite - Un bébé est né dans un taxi parisien, mardi 12 janvier, à Paris, sous le tunnel du quai André-Citroën. Ella, 3,130 kilos, et sa mère Estelle sont en bonne santé.