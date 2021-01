publié le 14/01/2021 à 19:31

Alors que le gouvernement vient d'annoncer, ce jeudi 14 janvier, un couvre-feu dès 18h sur l'ensemble du territoire qui risque d'affecter encore un peu plus la situation des commerces, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), François Asselin, demande aux pouvoirs publics d'"élargir la caisse à outils des mesures de sortie de crise". Selon lui, la mesure la plus pertinente serait "un prêt de consolidation qui permettrait d'étaler l'ensemble des dettes des entreprises sur dix ans s'il le faut".

"Les entreprises sont en danger de mort, même si elles sont soutenues, c'est pour l'essentiel de la dette", a déclaré François Asselin, invité de RTL Soir ce jeudi. "Certes, les prêts garantis par l'État ont été allongés d'un an par le gouvernement, "une mesure de bon sens", dit-il. "Mais les entreprises ont aussi des loyers impayés, des remboursements d'emprunts privés... Il faudrait pouvoir regrouper ces dettes et les étaler jusqu'à dix ans".

Pour François Asselin, l'État a les moyens de mettre en place de tels outils : "300 milliards ont été votés par le Parlement pour le prêt garanti par l'État, la moitié va être consommée sur cette enveloppe. Il reste 150 milliards d'euros pour élargir ce dispositif."

"En temps normal, il y a environ 54.000 entreprises qui font faillite par an. En 2020, il y en a eu 30.000, preuve que les aides ont fonctionné, mais si on débranche tout, on estime entre 70.000 et 100.000 le nombre d'entreprises potentiellement défaillantes", a-t-il rappelé.