Canal+, Ligue 1 et TVA : "Personne ne me fait chanter", assure Bruno Le Maire

et Cassandre Jeannin

publié le 18/01/2021 à 20:30

Plus de public dans les stades, plus de droits TV, pas de possibilité de transfert des joueurs... Est-ce que le gouvernement peut/veut influencer le dossier du football ? "C'est la ministre des Sports qui suit ce dossier, répond Bruno Le Maire sur RTL ce lundi 18 janvier. Je n'ai pas encore étudié ce dossier là. Le foot français travaille avec la ministre des Sports, s'il a des propositions à me faire sur les difficultés de financement ou autre je ne doute pas qu'elle le fera."

Au sujet de Canal +, et son patron Vincent Bolloré, qui se dit prêt à reprendre les droits de la Ligue 1 si en échange le gouvernement fait un effort sur la TVA, le ministre de l'Économie assure : "Personne ne me fait chanter... sauf à la rigueur sous ma douche mais là ce n'est pas des patrons qui le font", plaisante-t-il. "Il n'y a pas de donnant donnant, je ne rentre jamais dans ce typer de négociations", réaffirme Bruno Le Maire.