publié le 11/04/2021 à 12:49

Ce dimanche 11 avril, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes Clément Beaune était l'invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI. Il a notamment été interrogé au sujet d'une annonce de la Bavière, à l'écart d'une décision à 27 états membres de l'Union européenne.

En effet, l'Allemagne a négocié un contrat préliminaire en vu de recevoir prochainement 2,5 millions du vaccin russe Spoutnik V. Plus globalement, l'Allemagne s'est dite prête à négocier si ce vaccin venait à être validé par les autorités européennes. "Madame Merkel a été très claire, elle a dit qu'elle voulait que ce soit dans le cadre européen", défend Clément Beaune.

"Si le cadre européen arrête de fonctionner, échoue, etc, bien sûr qu'elle ne va pas arrêter de vacciner les Allemands, on ferait de même", souligne le secrétaire d'État qui précise tout de même que "comme l'Allemagne, notre préférence est de garder ce cadre européen".

Le secrétaire d'État tient à rectifier les choses : "Cette rumeur que l’Allemagne avait commandé des doses de vaccin Pfizer, ce n’est pas vrai. Ils l’ont regardé, mais comme le cadre européen a fonctionné et qu’on a commandé plus de Pfizer, on l’a fait ensemble", assure-t-il.

Concernant la Bavière, "c’est un sujet de production, ils ont dit qu’ils étaient prêts à produire des vaccins. Le ministre allemand de la Santé, lui-même, a dit que le vaccin russe on ne pouvait pas le produire avant deux à cinq mois", souligne Clément Beaune. Le vaccin Spoutnik V "on ne l’exclut pas par principe, contrairement à ce que disent nos amis russes, parce qu’il est russe. Ce serait stupide, on ne fait pas ça", assure-t-il.

"Je pense qu'envoyer des signaux qui complexifient, qui donnent l'impression qu'il y a des doses dans un frigidaire qui dorment et qu'on n'utilise pas, tout ça n'est pas responsable et n'est pas très sérieux. Il y a une campagne politique en Allemagne, une campagne électorale, ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup d'agitation. Je crois que c'est un coup de communication, que je regrette", a déclaré le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes.