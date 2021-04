Allemagne : un candidat au Bundestag renonce à cause d'attaques racistes

publié le 30/03/2021 à 22:12

Le Syrien Tareq Alaows, premier réfugié à viser un siège de député en Allemagne, a retiré sa candidature en raison des attaques racistes "massives" et "effrayantes" dont il fait l'objet, ont annoncé ce mardi 30 mars les Verts, sa formation politique.

"Le niveau élevé de menace pour moi et avant tout pour mes proches est la raison la plus importante pour le retrait de ma candidature", a indiqué le politique de 31 ans, arrivé en septembre 2015 quand l'Allemagne a accueilli des centaines de milliers de réfugiés syriens fuyant la guerre qui ravage leur pays depuis dix ans. "Ma candidature a montré que nous avons besoin dans tous les partis, en politique et dans la société, de structures puissantes pour combattre le racisme structurel et venir en aide aux personnes touchées", a-t-il ajouté, cité dans un communiqué des Verts.

Le jeune homme, qui avait annoncé sa candidature en février dans la circonscription d'Oberhausen-Dinslaken, dans la Ruhr, a décidé de se retirer complètement de la vie publique "pour un certain temps". En se lançant dans la course, le Damascène avait assuré vouloir "donner une voix aux centaines de milliers de personnes qui ont fui" leur pays et s'engager tout particulièrement pour la défense des droits humains.