publié le 09/12/2020 à 09:00

Ce mercredi 9 décembre, Marion Maréchal a indiqué au micro de RTL qu'elle n’envisageait pas de se faire vacciner contre la Covid-19 dans un premier temps. Alors que la pandémie se poursuit en France, nombreux sont ceux qui restent sceptiques face à la vaccination. Celle-ci devrait viser l'ensemble de la population française dès le printemps 2021.

"J'attends de voir si l'épidémie sera toujours existante quand le vaccin sortira. On fait comme si cette maladie sera encore là dans un an, mais à un moment donné, l'immunité collective va peut-être jouer" un rôle pour freiner la propagation du virus, explique l'ancienne élue du Rassemblement national.

Marion Maréchal veut donc "attendre" et ainsi confirmer ou non la fiabilité et la sécurité des vaccins contre la maladie de coronavirus. "On a le droit de laisser le temps pour prouver l'efficacité de ces vaccins", a-t-elle conclu.